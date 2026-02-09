Habertürk
Habertürk
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi kurtarıldı

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi kurtarıldı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:18 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:18
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi kurtarıldı
        Kars'ın Kağızman ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

        Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.

        Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için yoğun tipiye rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

