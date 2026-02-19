Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta özel sporcular için kayak antrenörlüğü kursu başladı

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 1, 2 ve 3. kademe kayak antrenörlüğü kursu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:01 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:01
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde başlayan kursa, Türkiye'nin farklı kentlerinden 28 kursiyer katıldı.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Teknik Kurulu Başkanı Erol Karabulut koordinesinde eğitmenler Tarkan Usta, Murat Aydın ve Tarkan Havadar tarafından verilecek kurs, 4 gün sürecek. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerler belge almaya hak kazanacak.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu kurs yöneticisi Koray Solmaz, AA muhabirine, kursun güzel bir ortamda başladığını belirterek, "Burada amacımız özellikle Kars'ta özel sporculara dokunacak antrenörlerimizi yetiştirmek ve onlara bir nebze olsun katkı sunmak. Tüm kursiyerlerimize federasyonumuz adına başarılar diliyorum." dedi.

        Kayak eğitmenlerinden Tarkan Usta da 28 kursiyere en iyi eğitimi vererek Sarıkamış'tan uğurlamayı planladıklarını dile getirdi.

        Bursa'dan gelen kursiyer Nergiz Derya Ünal, özel sporcular antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra onlara daha fazla yarar sağlayabileceklerini aktardı.

        Kayseri'den katılan Büşra Atan ise Sarıkamış'ta kristal karlar üzerinde eğitime başladıklarını kaydetti.

        Yunus Gündüz de kursun gayet güzel geçtiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

