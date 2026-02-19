Kars'ta özel sporcular için kayak antrenörlüğü kursu başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 1, 2 ve 3. kademe kayak antrenörlüğü kursu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı.



Sarıkamış Kayak Merkezi'nde başlayan kursa, Türkiye'nin farklı kentlerinden 28 kursiyer katıldı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Teknik Kurulu Başkanı Erol Karabulut koordinesinde eğitmenler Tarkan Usta, Murat Aydın ve Tarkan Havadar tarafından verilecek kurs, 4 gün sürecek. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerler belge almaya hak kazanacak.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu kurs yöneticisi Koray Solmaz, AA muhabirine, kursun güzel bir ortamda başladığını belirterek, "Burada amacımız özellikle Kars'ta özel sporculara dokunacak antrenörlerimizi yetiştirmek ve onlara bir nebze olsun katkı sunmak. Tüm kursiyerlerimize federasyonumuz adına başarılar diliyorum." dedi.



Kayak eğitmenlerinden Tarkan Usta da 28 kursiyere en iyi eğitimi vererek Sarıkamış'tan uğurlamayı planladıklarını dile getirdi.



Bursa'dan gelen kursiyer Nergiz Derya Ünal, özel sporcular antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra onlara daha fazla yarar sağlayabileceklerini aktardı.



Kayseri'den katılan Büşra Atan ise Sarıkamış'ta kristal karlar üzerinde eğitime başladıklarını kaydetti.



Yunus Gündüz de kursun gayet güzel geçtiğini ifade etti.



