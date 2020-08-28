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Kağızman’da terör operasyonu Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Kağızman'da 'Yıldırım3 Operasyonu' kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kağızman’da terör operasyonu Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kağızman’da 'Yıldırım3 Operasyonu' kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü Yumaklar Deresi bölgesinde yakın hava desteği ve SİHA ile icra edilen operasyonda; 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride arandığı tespit edilen toplam 5 terörist 3'ü erkek 2'si kadın silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Güvenlik güçlerince BTÖ mensuplarının üzerinde ve operasyon bölgesinde tespit edilen yaşam alanları içerisinde yapılan aramada, 3 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 9 adet El Bombası, 10 adet M16 P.Tf. Şarjörü, 1 adet Termal Kamera,1 adet Gündüz Görüş Dürbünü,1 adet Yaesu Büyük Telsiz sabit kullanılabiliyor, 1 adet Yaesu El Telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bölücü Terör Örgütü ile mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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