Kars’ta denizden 2 bin 300 metre yükseklikteki göl sessizliğe büründü Salgın Aygır Gölü’nde vurdu Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan göl hayvanların sulak alanı oldu

Volkanik set gölü olan ve 2 bin 9441 kilometre alanı bulunan, denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü sessizliğe büründü.

Her yıl festivallerin yapıldığı, vatandaşların hafta sonlarını değerlendirdiği Aygır Gölü korona virüs (Covid19) salgınından dolayı eski cazibesini kaybetti. Aygır Gölü, civar köylerdeki vatandaşların hayvanlarını suladığı sulan alanı oldu.

Kars'ın Susuz ilçesi sınırları içinde yer alan Aygır Gölü, adını da rivayete göre, ‘sudan çıkan aygır’dan alıyor. Gündüzleri mavi, geceleri ise siyaha görünüme sahip olan göl, esrarengiz görünümüyle de dikkat çekiyor.

Güzel manzarasıyla ilgi odağı olan Aygır Gölü’nün sessizliğe büründüğünü ifade eden Serkan Erkoç, “Çok güzel manzarasıyla beraber, durgun suyuyla izlemeye geldim. Her yıl bu aylarda geliyorum” dedi.



“Gizemli bir göl”

Göl’ün gizemli olduğuna dikkat çeken Erkoç, “Bu göl gizemli bir göl, benim için neden? Çünkü rivayetlere göre, ‘Bu gölden zamanında bir aygır çıkmış’ özellikle gün batımında mavi olan suyun siyaha çaldığını ve bu görüntünün muhteşem bir görüntü olduğunu hissediyorum. Gizemli bir göl, insanları etkiliyor. Suyu çok soğuk ve ortaya doğru bir derinlemesi var. Bu da insanı ürkütüyor” diye konuştu.

Önemli bir doğa alanı olan Aygır Gölü, göl çevresindeki platolardan oluşuyor. Yabani kuşlara da zaman zaman ev sahipliği yapıyor. Aygır Gölü’nün derinliği kıyıdan itibaren hızla artıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Aygır Gölü de Korona virüs salgınından nasibini aldı. Göl günümüzde sadece büyükbaş ve küçük baş havyaların su ihtiyacını karşılıyor.

