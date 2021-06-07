Yüzbaşı Faik Bey’in mezarlığının durumu içler acısı

Ermeni Türk harbinde Kars'ta şehit düşen Yüzbaşı Faik Bey'in mezarının son durumu içler acıcı vaziyette bulunuyor.

Kars’ın Selim ilçesinde Tarihi Benli Ahmet İstasyonu’nda dört tarafı duvarla çevrili olan Yüzbaşı Faik Bey’in mezarının biran evvel Anıt Mezar olarak düzenlenmesi isteniyor.

Benli Ahmet İstasyonu’nun bulunan Yüzbaşı Faik Bey’in mezarı ve hemen yanı başında bulunan 5 mezarın mezar taşları kırılarak tahrip edilmiş. İstasyonun piknik alanı olarak kullanıldığına dikkat çeken köylüler, Yüzbaşı Faik Bey ve diğer 5 mezarın koruma altına alınarak Anıt Mezar olarak düzenlenmesi gerektiğini kaydettiler.

Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi’ne ismi verilen Yüzbaşı Faik Bey, 14 Ekim 1920 tarihinde Ermeni Türk harbinde Türk birlikleri Koyunyudu Köyü’nün doğusundaki tepede birliğin başında çarpışmalarda şehit düşmüş. Benli Ahmet İstasyonu’nda toprağa verilen Yüzbaşı Faik Bey mezar taşında ise; “Kars ve civarının Ermenilerden geri alınması için yapılan hareket esnasında 12. Tümen 36. Alay 1. Tabur Komutanı Yüzbaşı Faik Bey 14 Ekim 1920’de Berne Selim’de şehit olmuştur’ ifadeleri yer alıyor.

Köylüler mezarlığın daha derli toplu Anıt mezar yapılarak korunmasını istiyor. Hafta sonları piknikçilerinde kullandığı bölgede bırakılan atıkların rüzgarın etkisiyle mezarlığa dolduğuna dikkat çeken köylüler, mezarlığı da imece usulü kendilerinin temizlediğine dikkat çektiler.

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