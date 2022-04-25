Kars’ı BAL’da Kars 36 Spor temsil edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ı BAL’da Kars 36 Spor temsil edecek

İHA

Kars’ı BAL’da Kars 36 Spor temsil edecek

Kars Amatör Lig şampiyonu Serhat Kars Spor’u PlayOut karşılaşmasında 10 mağlup eden Kars 36 Spor 20222023 futbol sezonunda BAL Ligi’nde Kars’ı temsil edecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) yükselmek için hafta sonu Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan PlayOut karşılaşmasında Serhat Kars Spor’u 10 mağlup eden Kars 36 Spor BAL Ligi biletini kesti.
Zorlu karşılaşmadan üstün ayrıldıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Erkan Aydın, “Zorlu bir karşılaşma oldu. kazanan taraf biz olduk. Her iki takımı da ben kutluyorum. Sonuçta kazanan Kars oldu. Biz BAL’da yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki 20222023 sezonunda hedefimiz 3’üncü lig” dedi.
Kars 36 Spor önümüzdeki sezon BAL Ligi’nde yer alarak Kars’ı temsil edecek. Kars 36 Spor’un hedefinde 3’üncü lige çıkmak var.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı
VHO’dan veteriner hakimlere şiddete tepki
YEREL HABERLER VHO’dan veteriner hakimlere şiddete tepki
Kars’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kars’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Kars’ta yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta yaralı şahin tedavi altına alındı
Karaismailoğlu: Yaptığımız yatırımlarla yılda 7 milyar saatlik tasarruf ediyoruz
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Yaptığımız yatırımlarla yılda 7 ...
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.