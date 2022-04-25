Kars’ı BAL’da Kars 36 Spor temsil edecek

Kars Amatör Lig şampiyonu Serhat Kars Spor’u PlayOut karşılaşmasında 10 mağlup eden Kars 36 Spor 20222023 futbol sezonunda BAL Ligi’nde Kars’ı temsil edecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) yükselmek için hafta sonu Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan PlayOut karşılaşmasında Serhat Kars Spor’u 10 mağlup eden Kars 36 Spor BAL Ligi biletini kesti.

Zorlu karşılaşmadan üstün ayrıldıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Erkan Aydın, “Zorlu bir karşılaşma oldu. kazanan taraf biz olduk. Her iki takımı da ben kutluyorum. Sonuçta kazanan Kars oldu. Biz BAL’da yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki 20222023 sezonunda hedefimiz 3’üncü lig” dedi.

Kars 36 Spor önümüzdeki sezon BAL Ligi’nde yer alarak Kars’ı temsil edecek. Kars 36 Spor’un hedefinde 3’üncü lige çıkmak var.

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