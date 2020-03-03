İHA

Anadolu'nun savunulması ve bölgenin korunması için 18. yüzyıldan itibaren yapımlarına başlanan ve sayıları 46'ı bulan Kars'ın tabyaları, günümüzde adeta can çekişiyor.

İHA'nın haberine göre yetkililerin önlem almadığı tabyaların son durumu içler acısı vaziyette bulunuyor.

Özellikle Kars kalesi'nin bulunduğu bölgede yapılan tabyalar askeriyenin bu bölgeyi boşaltmasıyla birlikte bir anda talan edildi.

Tabyaları korumak, kollamak ve restorasyonunu yaptırmakla mükellef olan kurumlar ise tarihi tabyaların yıkılmasına adeta çanak tutuyor.