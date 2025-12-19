Kars'ın 'yerli penguenleri' görev başında
Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini artırırken, objektiflere yansıyan ve belgeselleri aratmayan görüntüler izleyenleri kısa süreliğine kutuplara götürdü. Görüntülerdeki canlılar, ilk bakışta pengueni andırsa da onlar Kars'ın maskotu haline gelen Sakarmekeler...
Kars’ta etkisini artıran dondurucu soğuklar, ortaya belgeselleri aratmayan görüntüler çıkardı. Buz tutan göl yüzeyinde yürüyen sakarmekeler, siyah tüyleri ve beyaz gagalarıyla penguenleri andırdı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte, göl yüzeyinde paytak adımlarla ilerleyen sakarmekeler, ilginç görüntüler oluşturdu.
Vatandaşların “Kars pengueni” benzetmesi yaptığı kuşlar, kışın zorlu şartlarına rağmen bölgeyi terk etmiyor.
Sert ayaz nedeniyle gölün büyük bölümünün buz tuttuğu Kars’ta, sakarmekelerin suyun donmadığı küçük alanlarda toplandığı görüldü.
Buz üzerinde zaman zaman düşe kalka yürüyen kuşlar, daha derin ve buz tutmayan bölgelere ulaşmaya çalıştı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, sakarmekelerin kendi etraflarında dönerek ilerlemeleri dikkat çekti.
Bir süre buz üzerinde mücadele eden kuşlar, daha sonra derin sulara geçerek gözden kayboldu.