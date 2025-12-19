Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kars'ın 'yerli penguenleri' görev başında

        Kars'ın 'yerli penguenleri' görev başında

        Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini artırırken, objektiflere yansıyan ve belgeselleri aratmayan görüntüler izleyenleri kısa süreliğine kutuplara götürdü. Görüntülerdeki canlılar, ilk bakışta pengueni andırsa da onlar Kars'ın maskotu haline gelen Sakarmekeler...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:28 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antarktika değil! İşte Kars'ın 'yerli penguenleri'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars’ta etkisini artıran dondurucu soğuklar, ortaya belgeselleri aratmayan görüntüler çıkardı. Buz tutan göl yüzeyinde yürüyen sakarmekeler, siyah tüyleri ve beyaz gagalarıyla penguenleri andırdı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte, göl yüzeyinde paytak adımlarla ilerleyen sakarmekeler, ilginç görüntüler oluşturdu.

        Vatandaşların “Kars pengueni” benzetmesi yaptığı kuşlar, kışın zorlu şartlarına rağmen bölgeyi terk etmiyor.

        REKLAM

        Sert ayaz nedeniyle gölün büyük bölümünün buz tuttuğu Kars’ta, sakarmekelerin suyun donmadığı küçük alanlarda toplandığı görüldü.

        Buz üzerinde zaman zaman düşe kalka yürüyen kuşlar, daha derin ve buz tutmayan bölgelere ulaşmaya çalıştı.

        Kameralara yansıyan görüntülerde, sakarmekelerin kendi etraflarında dönerek ilerlemeleri dikkat çekti.

        Bir süre buz üzerinde mücadele eden kuşlar, daha sonra derin sulara geçerek gözden kayboldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerli penguenler
        #Sakarmeke
        #kars
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı