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Kars'ta HDP İl Başkanlığına PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Polis, HDP Kars İl Başkanlığı’nda arama yaptı. Düzenlenen operasyonda aralarında 2015 yılında PKK’ya gıda ve ihtiyaç malzemesi götürürken Digor’da yakalanarak gözaltına alınan eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli ile HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

27.10.2018 - 08:38 | Güncelleme: İHA

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentteki çeşitli adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM, Özel Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde görev aldığı operasyonlarda Belediye İşhanı’nda bulunan HDP Kars İl Başkanlığı’nda arama yapıldı. İHA'nın haberine göre; yaklaşık 2 saat süren arama sonrasında polis, HDP Kars İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.

SÖZDE ADALET KOMİSYONU KURMUŞLAR

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK sözde demokratik özerklik uygulaması çerçevesinde vatandaşların adli makamlarla irtibatını kesip, alternatif yargı örgütlenmesi oluşturmak amacıyla kurduğu sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının ardından düğmeye basan polis, eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars il Başkanı Cengiz Anlı, HDP Kars il Başkanı Ekrem Savcı, eski HDP Kars il başkanı Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu yakalanarak gözaltına alındı.

PKK GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMESİ GÖTÜRÜRKEN SUÇ ÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Gözaltına alınanlar arasından bulunan Şafak Özanli, 2015 yılında HDP Kars Milletvekili iken Digor-Kağızman kırsalında bulunan bölücü terör örgütü PKK üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemeleri götürürken, düzenlenen operasyonda 8 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Özanli, daha önce Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı için İstanbul'da gözaltına alınıp "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan eski milletvekili Şafak Özanli daha sonra tahliye edilmişti.

Öte yandan gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars il Başkanı Cengiz Anlı, HDP Kars il Başkanı Ekrem Savcı, eski HDP Kars İl Başkanı Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Hayati Mehmetoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin devan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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