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        Haberler Gündem Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü - Güncel haberler

        Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü

        Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar öldü, ev ve ahırları su bastı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 00:26 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:26
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        Ev, ahır ve araçlar zarar gördü
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        Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak sele dönüştü.

        Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde hayvanlar öldü, bazı ev ve ahırları su bastı, otomobil, traktör ve tarım aletleri de zarar gördü.

        İhbar üzerine köylere Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma, İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ölçülü köyünde evlerinde mahsur kalan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri de sel sularının tıkadığı menfezlerin önünü açtı. Bazı vatandaşlar evlerindeki suları kovalarla tahliye etti.

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        Derecik köyünde evini su basan Ayhan Kanbay, gazetecilere, ilk defa böyle bir sel suyu gördüğünü ifade ederek, "Evimizi bir anda su bastı, yakacağımız ve kümes hayvanlarımız gitti, ahırı su bastı. Buzağımız vardı, ahıra giremiyoruz, boğuldular mı bilmiyoruz." diye konuştu.

        Ölçülü köyünden Güven Taşkıran da suyun aniden geldiğini belirterek, "Su bahçe duvarından içeri girdi, sonra tüm odaları doldurdu. İlk defa böyle bir şey gördüm." dedi.

        AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Kars Valisi Ziya Polat, selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulundu.

        Merkeze bağlı Ölçülü ve Derecik köylerine giden Polat, selin vurduğu bölgeleri inceleyerek sahada çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

        Selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Polat, köylülerin sorunlarını dinledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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