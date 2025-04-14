Kars'ta tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde Emre M. ile eşi Hazal M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre M. eşi Hazal M'yi boğdu.

112'Yİ ARAYARAK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Emre M. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü bildirdi.

AA'nın haberine göre; bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri Emre M'yi gözaltına aldı. Öte yandan çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.