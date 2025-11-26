Habertürk
Habertürk
        Kars'ta yol kenarında otururken bulunan yavru ayıya özel beslenme programı

        Kars'ta yol kenarında otururken bulunan yavru ayıya özel beslenme programı

        Kars'ta yol kenarında otururken bulunan yavru ayıya özel beslenme programı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin bulunan ve görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılan bozayı yavrusuna tedavi gördüğü merkezde özel beslenme programı uygulanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:55
        Otururken bulunan yavru ayıya özel program
        Sarıkamış'a bağlı Bozat köyü mevkisinde önceki haftalarda yol kenarında bitkin halde bulunan ve görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılan bozayı yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sarıkamış Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        Ekiplerce Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen bozayı yavrusuna, burada özel tedavi programı uygulandı.

        Özel bir bölümde özenle bakılan ve meyveyle beslenen ayı yavrusu, bakım ve tedavileri sonrası daha iyi duruma geldi. Bir süre daha gözetim altında tutulacak yavru, daha sonra doğal ortamına bırakılacak.

        KAÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burak Büyükbaki, ayının yol kenarında bitkin halde bulunduğunu hatırlattı.

        Muayenede ayının 8-9 aylık ve dişi olduğunu tespit ettiklerini belirten Büyükbaki, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık olarak da 30 kilogram civarında bir ağırlığı vardı. Yaptığımız ilk muayeneler sonucunda hayvanda yumuşak doku zedelenmesine bağlı arka ayaklarda güç kaybı, fonksiyon kaybı tespit edildi. Aynı şekilde radyolojik muayeneyi de değerlendirdik. Radyoloji muayeneleri sonrasında herhangi bir ortopedik hasarın bulunmadığı tespit edildi. Tabii ne kadar süre bulunduğu bölgede kaldığı bilinmediğinden ufak bir vücut kondisyon düşüklüğümüz vardı. Buna bağlı olarak da hipoglisemi olarak isimlendirdiğimiz hareketlerde sıkıntı, kondisyonda koordinasyon bozukluğu gibi bulgular vardı. Ciddi bir açık yaralanması yoktu, sadece kas zedelenmesi vardı."

        "SAĞLIĞINA KAVUŞTU DİYEBİLİRİZ"

        Büyükbaki, getirildiği günden itibaren hayvana yoğun şekilde haftalık medikal tedavi uyguladıklarını belirterek, "Bir haftanın ardından medikal tedaviyi de kestik, rehabilitasyona aldık. Bakım beslemesi devam ediyor, genel durumu gayet iyi, tamamen sağlığına kavuştu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

        Ayının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve beslenmesine devam edildiğini anlatan Büyükbaki, şunları kaydetti:

        "Vücut kondisyonu tamamen iyi durumda. Çalışmalarımızı Bakanlıkla birlikte ortak çerçevede ilerletiyoruz. Bakanlık bu aşamada elma, armut, havuç, hurma, kavun gibi hangi meyveye ulaşımımız varsa onları temin ediyor. Biz diyetlerini oluşturup, günlük olarak veriyoruz. Gayet sağlıklı, gayet keyifli ama tabii ki her kapalı ortam yabani hayvanlar için esaret oluşturur. Ne kadar oluşturursa da o kadar keyfi yerinde diyebilirim. Doğaya döndükten sonra çok daha keyifli olacak zaten."

        #yavru ayı
        #kars
