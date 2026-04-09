Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kars'taki mera kullanımı yasağı iddiaları açıklaması | Son dakika haberleri

        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kars'taki mera kullanımı yasağı iddiaları açıklaması

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'taki mera kullanımı yasağı iddiaları açıklaması
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından, Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu durumun bir "mera yasağı" olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "4342 sayılı Mera Kanunu gereği, ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi Kars'ta da meraların kullanımı belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kars'ta 2026 yılı otlatma sezonu 10 Nisan'da başlamaktadır, bu tarihten önce meraya çıkılmamasının nedeni meraların korunması, otların yeterli seviyeye ulaşması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam edebilmesidir. Belirtilen tarihlerden önce meralarda otlatma yapılması, meraların vejetasyon yapısının bozulmasına ve ot veriminin azalmasına sebep olmaktadır. Bakanlık olarak yetiştiricilerimizin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için Ani köyü sınırları içinde bulunan bir alan, 1 Kasım 2025-10 Nisan 2026 tarihlerinde kışlak olarak kullanıma açılmıştır."

        ANİ KÖYÜ MERALARINDA ISLAH PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

        Ani köyüne ait meralarda, geçmiş yıllarda aşırı otlatmaya bağlı tahribat oluştuğu için mera ıslah projesi yürütüldüğüne, bu çalışmaların meraların daha verimli hale getirilmesi, üreticilerin uzun vadede daha güçlü üretim yapabilmesi için uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İl ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerimiz tarafından, sahadaki yetiştiricilerimizle düzenli iletişim sağlanmakta, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Üreticilerimizin yanında olmaya, meralarımızı korumaya ve hayvancılığımızı sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye, kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        #kars haberleri
