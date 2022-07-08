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Türkiye otomotiv sanayi kuruluşlarından Karsan, Lüksemburg’un şehir içi ve şehirler arası hatlarında çalışmak üzere 89 adetlik elektrikli otobüsün satışını gerçekleştirdi.

Karsan’ın yüzde 50 ortağı olduğu ve Fransa, Lüksemburg, Belçika ve İsviçre’de Karsan markasının satış ve servis networkünü yöneten HCI aracılığı ile hayata geçirilen proje kapsamında, e-ATAK’lar düzenlenen bir etkinlikle teslim edildi.

Karsan CEO’su Okan Baş, son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ınına yakınını yaptıklarını belirterek, "Bu, çok çok ciddi bir başarı. Lüksemburg gibi çevreci yaklaşıma sahip, karbon ayak izini azaltmak için çalışmalar yapan ve dünyanın küresel ısınma problemine karşı çözüm arayışları içerisinde olan bir ülke ile Karsan’ın bakış açıları birebir örtüşüyor" dedi.

'2021'İN 3 KAT ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ'

Karsan’ın Almanya, İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Litvanya gibi elektrikli dönüşümünde büyüyen pazarlarda önemli projelere imza attığını vurgulayan Okan Baş, “89 adetlik bu teslimat sonrasında Karsan’ın en büyük elektrikli araç filosu Fransa ve Romanya’dan sonra Lüksemburg’da oluyor. Dünyanın dört bir yanında 19 farklı ülkede bulunan Karsan’ın elektrikli araçları Fransa, Romanya, Lüksemburg, Portekiz, İtalya, İspanya, Bulgaristan gibi ülkelerde de giderek yayılmaya devam ediyor. Şu an 350’nin üzerinde olan Karsan elektrikli araç filomuz Avrupa’da yollarda hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu sene bizim için, elektrikli modellerimizle yeni ihracat pazarlarına gireceğimiz ve 2021’e kıyasla elektrikli araçlarda üç katı büyüme yakalayacağımız bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

PAZAR PAYI YÜZDE 30

Pazar verilerine göre (Chatrou, 2021), Karsan e-Atak 2021 yılında 8-15 ton arası elektrikli midibüs sınıfında yüzde 30’luk pay ile Avrupa segment lideri konumunda.

Yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg’da 2012-2021 arasında 8 ton üstü toplam 161 adet elektrikli otobüs tescil edilirken, ülkede hizmet verecek olacak 89 adetlik Karsan e-ATAK filosu da sadece Lüksemburg’un değil, Avrupa’nın da en büyük elektrikli midibüs filosu olacak.

Lüksemburg’da şehirler arası toplu taşıma hatlarında da hizmet verecek Karsan e-ATAK gücünü 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alıyor.

Aracın 300 km’lik menzili sınıfının lideri. 8.3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motora sahip e-ATAK'ın, 300 km’lik menzili bulunuyor.