Kaza saat dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Oktay Sezen(49) idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karışı şeride geçti.

AĞAÇLARI YERİNDEN SÖKTÜ

İHA'nın haberine göre; orta refüjde bulunan ağaçları yerinden sökerek karşı şeride geçen araç, buradaki refüjlere çarparak durabildi. Orta refüjden geçmesinin ardından araçtan savrulan sürücü Oktay Sezen sürüklenerek bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan Yunus Güler (32) yaralanırken, diğer yolcu Nurullah Güler (58) kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sürücü Oktay Sezen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezen, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Yunus Güler ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan ve hayatını kaybeden sürücü Oktay Sezen’in teyze oğlu olduğu öğrenilen Nurullah Güler, sürücü Sezen’in cansız bedeni olay yerinden kaldırılıncaya kadar başında bekledi.

ÖLEN KUZENİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Kaza dolayısıyla İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak’tan İzmir istikametine olan bölümünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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