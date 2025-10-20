Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Karşıyaka: 87 - Anadolu Efes: 101 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka: 87 - Anadolu Efes: 101 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 101-87 yendi ve 4'te 4 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:22 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, deplasmanda seriyi sürdürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 4. haftasında konuk olduğu Karşıyaka'yı 101-87 mağlup etti.

        Anadolu Efes’in 4’te 4 yaptığı ligde, Karşıyaka 3. mağlubiyetini yaşadı.

        İlk 5 dakikası 14-12 Anadolu Efes’in üstünlüğüyle geçilen ilk periyodun kalan bölümünde 3 sayılık basketlerle etkili olan Karşıyaka, periyodu 34-25 önde bitirdi.

        İkinci periyodun 15. dakikasında Larkin’in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes 39-39 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü bırakmayan Karşıyaka, soyunma odasına 50-47 önde gitti.

        Üçüncü periyoda 9-0’lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 50-56. Karşıyaka’nın öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes periyodu 71-65 üstün tamamladı.

        REKLAM

        Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 101-87 galip ayrıldı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

        Karşıyaka: Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Samet Geyik 10, Moore 12, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep

        Anadolu Efes: Larkin 21, Erkan Yılmaz 2, Dessert 9, Babb, Smits 13, Şehmus Hazer 8, Loyd 12, Dozier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf

        1. Periyot: 34-25

        Devre: 50-47

        3. Periyot: 65-71

        4. Periyot: 87-101

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!