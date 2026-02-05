Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Karslı Ailesi'nin zor sınavı

        'Karslı Ailesi'nin zor sınavı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Veliaht', bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına toplayacak. 'Veliaht'ın bu akşam yayınlanacak olan 20'nci bölümünde ekranlara; Karslı ailesinin Kars'ta yeni bir hayat kurmaya çalışmaları sırasında yaşananlar yansıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 09:58 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:15
        Ailenin zor sınavı
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı fenomen dizisi 'Veliaht', bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına toplayacak.

        Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün yaptığı, senaristliğini ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Nursel Köse (Zahide), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        REKLAM

        'Veliaht’ın bu akşam yayınlanacak olan 20'nci bölümünde; Karslı ailesi, Kars’ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar. Ancak attıkları her adımda Zahide’nin çıkardığı engellerle karşılaşırlar. Reyhan, Karslı Ailesi’nin peynir dükkânının başına geçer. Aile, hayatta kalabilmek için ilk kez mecburen iş birliği yapmak zorunda kalır. Hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kars, Karslı Ailesi için yeni bir başlangıçtan çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak için mücadele edecekleri zorlu bir sınav olur.

        'Veliaht', yeni bölümüyle 5 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht
