Kart adedi 1 yılda 7 kat arttı 2023 yılında Sipay Kart adedi bir önceki yıla kıyasla 7 kat artarken, işlem adedi 11 kat, işlem hacmi ise 6 kat artış gösterdi. Sipay CEO'su Semih Muşabak "2019 yılında faaliyetlerine başlayan bir marka olarak son 3 yılda elde ettiğimiz 22 katlık büyüme ile sektörün en hızlı büyüyen fintek şirketiyiz" ifadelerini kullandı

Ödeme sistemleri şirketi Sipay, 2023 yılında büyümesini sürdürdüğünü bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre sipay Kart adedi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 7 kart artış gösterirken, söz konusu dönemde işlem adedi 11 kat, işlem hacmi 6 kat arttı. En çok harcama yapılan sektörler sırasıyla gıda/market, akaryakıt ve elektronik eşya/bilgisayar oldu.

2023 yılında Sipay Cüzdan adedi 2022 yılına kıyasla 4 kat artarken, Walletgate altyapısı ile hizmet verdiği cüzdan projelerinde de toplam cüzdan sayısı 6,5 kat yükseldi. Öte yandan üye işyeri adedini geçen yıl 2,5 kat artıran şirketin, üye işyeri işlem adedi 2 kat, üye işyeri işlem hacmi ise 4 kat artış gösterdi. Sipay’in çalışan sayısı ise son bir yılda yüzde 125 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sipay CEO’su Semih Muşabak, şunları söyledi: “2019 yılında faaliyetlerine başlayan bir marka olarak son 3 yılda elde ettiğimiz 22 katlık büyüme ile sektörün en hızlı büyüyen fintek şirketiyiz. Başarımızın ardında kuşkusuz alanında tecrübeli ve tek takım ruhuyla titiz ve özverili bir şekilde hareket eden ekibimiz yatıyor.”

Sektörün en hızlı büyüyen şirketi olmanın yanı sıra sektöre ve müşterilerine değer katmayı sürdüreceklerini vurgulayan Muşabak, 2024 yılı planlarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Bu yılın ilk çeyreğinde uluslararası para transferi ürünümüzü devreye alacağız. Ayrıca, değerli maden alım satım özelliği de ilk çeyrek içerisinde kullanıma sunacağımız bir başka özellik olacak. Bunlara ek olarak 2024’te yurt dışı pazarlarda çalışmalarımızın meyvelerini görmeye başlayacağımız için oldukça mutlu ve heyecanlıyız. Pek çok pazarı araştırdık, incelemelerimiz sürüyor. İngiltere ve bazı Avrupa pazarları için şirket kurulumlarımız, lisans başvurularımız ve hazırlıklarımız tüm hızıyla yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.”