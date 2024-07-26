Kartal'da 4 katlı binada balkon çöktü

Mahalle sakini Kaan Duru, "Bu bina epey eski. Apartman yöneticisi binanın yıkılacağını düşündüğü için yazlığında yaşıyor. Birkaç defa binada yaşayanları uyardık bu durumu bildirmeleri gerektiğini söyledik ancak bizi dinlemediler. Sonunda balkon çöktü. Muhtemelen gerisi de gelecektir. Ben 10 yıldır buralarda yaşıyorum bildim bileli bu bina bu şekilde. Sahil kesimlerindeki birçok bina dönüşüme girdi umarım burası da en kısa sürede girer" dedi.