Zeytinlik Ulu Camisinde düzenlenen törene Dervişoğlu ve Aydın Aileleri'nin yanı sıra, Kartal'da çöken binada yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da katıldı.

DHA'nın haberine göre, baba Kemal Aydın, oğlu Melih Aydın ve torunu Eylül Dervişoğlu'nun tabutunun başında gözyaşlarıyla ağıt yaktı.

1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun babası da uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

Melih Aydın ve Eylül Dervişoğlu'nun cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kartal Mezarlığı'na defnedildi.

istanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazının altında kalarak yaşamını yitiren cam ustası Volkan Balta (45),memleketi Trabzon'da toprağa verildi.



İstanbul Kartal'da 6 Şubat günü, giriş katındaki iş yerine cam takmak için gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.

Volkan Balta için Şalpazarı ilçesi Fidanbaşı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen Balta'nın annesi Fatma (65),babası Mehmet (74) ve oğlu Hakan Balta (18) ile kardeşleri ve İstanbul'da iş yerinde birlikte çalıştığı Selçuk Çiçek ve vatandaşlar katıldı.



Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Volkan Balta'nın cenazesi, aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.