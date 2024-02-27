Kartal'da hafif ticari araç taksiye çarptı: 4 yaralı
İstanbul Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yan yola geçerek park halindeki taksiye çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Kartal'da hafif ticari aracın yan yola geçerek park halindeki taksiye çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; D100 Karayolu'ndan Pendik istikametine giden Abdulsamet G. idaresindeki hafif ticari araç, Kartal mevkisinde kontrolden çıktı.
4 KİŞİ YARALANDI
Bariyerleri aşarak yan yola geçen araç, park halindeki taksiye çarptı. O sırada değişim yapan 2 taksi şoförü, savrulan taksinin çarpması sonucu yaralandı. Kazada sürücü Abdulsamet G. ile yanındaki kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, ağır şekilde yaralanan sürücü Abdulsamet G. ile yanındaki kişi bulundukları yerden çıkarıldı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.