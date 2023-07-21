Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı

        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! Katil zanlısı Mustafa Payam için istenen ceza belli oldu

        İstanbul Kartal'da 9 Ocak'ta bir kadını bıçaklayarak, başka bir kadını boğarak öldüren Mustafa Payam için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Kartal'da Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldüren Mustafa Payam hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp ihbarı yapılan Dilara Gültay ve Cansu Demirel hakkında araştırma yapıldığı, ardından şüpheli Mustafa Payam'ın olaydan bir gün sonra 9 Ocak 2023 tarihinde hastaneye gittiği, burada iş arkadaşı Altuğ A.'yı arayarak kız arkadaşı Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldürdüğünü söylediği anlatıldı.

        Olay yerinde yapılan incelemede Dilara Gültay'ın evin banyosunda oturur vaziyette ölü olarak bulunduğu, Cansu Demirel'in ise odada ölü olarak bulunduğu kaydedildi.

        REKLAM

        OTOPSİLERİ YAPILDI

        Maktul Dilara Gültay'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminde boğularak öldürüldüğü, Cansu Demirel'in ise yapılan otopsi işleminde 22 adet kesici alet yaralanması ile öldürüldüğü tespit edildi.

        İddianame güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucunda 8 Ocak 2023 tarihinde Mustafa Payam'ın saat 15.23'de eve geldiği, ardından Dilara Gültay'ın daha sonrada Cansu Demirel'in geldiği belirlendi.

        Öldürülen Cansu Demirel
        Öldürülen Cansu Demirel

        Mustafa Payam'ın kendi vücudundan oluşan yaralanmalar için 9 Ocak 2023 tarihinde ambulans çağırarak hastaneye gittiği kaydedildi.

        Öldürülen Dilara Gültay
        Öldürülen Dilara Gültay

        Mustafa Payam savcılıkta alınan ifadesinde Dilara Gültay'ın yardımcı olması sonucunda ev tuttuğu, Dilara Gültay sayesinde Cansu Demirel ile tanıştığını, 3 ay önce Dilara Gültay'ın kendisini yüz üstü bırakıp Cansu Demirel ile tatile gittiğini, Gültay'ın kendisinden uzaklaştığını hissettiğini söyledi.

        REKLAM

        ALDATMA İDDİASI

        Olay günü Gültay'ın başkası ile ilişkisinin olduğunu söylemesi üzerine tartışmaya başladıklarını ardından birbirlerini darbettiklerini sonrasında Dilara'nın uyuduğunu anlattı. Dilara Gültay uyuduktan sonra eve Cansu Demirel'in geldiği ve Cansu'yu sıkıştırması sonucunda Dilara'nın onu aldattığını itiraf ettiğini ifade etti. Daha sonrasında ise neler olduğunu hatırlamadığını iki bileğini kestiği ve Dilara Gültay'ın neden banyoda uyuduğunu bilmediğini söyledi.

        İddianamede Mustafa Payam'ın konutuna gelen sevgilisi olan Dilara'yı darbettikten cinsel saldırıda bulunduğu, iddianamede yer aldı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Payam'ın Dilara Gültay'ı kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğü, Cansu Demirel'in ise Dilara Gültay'ı öldürdüğünü gördüğü için 30 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

        2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

        İddianamede Mustafa Payam hakkında Dilara Gültay'a karşı "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Cinsel saldırı" suçundan da 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Mustafa Payam'ın Cansu Demirel'e karşı "Kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Mustafa Payam toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılması istendi.

        #kadın cinayeti
        #kartal
        #mustafa payam
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!