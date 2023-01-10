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Haberler Gündem 3. Sayfa KARTAL'DA VAHŞET | Son dakika haberleri: Kartal'daki vahşetin ardından Dilara'nın babası konuştu!
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Kartal'daki vahşetin ardından Dilara'nın babası konuştu!

İstanbul Kartal'da cansız bedeni bulunan 23 yaşındaki Dilara Gültay ve 30 yaşındaki Cansu Demirel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dilara Gültay'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan babası Şenol Gültay, Mustafa Payan'ın daha önce sık sık kendi evlerine geldiğini anlattı. Gültay, "Biz bu çocuğa destek olduk, yardım ettik eşyasını aldık. Bu evimize gelip yiyip içen biriydi. Çocukların yakın arkadaşıydı. Çocuk da çok mülayim bir çocuktu, ağzı var dili yoktu. Konuşmaktan aciz bir çocuktu. Nasıl yaptı böyle bir şey anlamadım" dedi

KARTAL'DA VAHŞET | Son dakika haberleri: Kartal'daki vahşetin ardından Dilara'nın babası konuştu!
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DHA

İstanbul Kartal'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde, 4 katlı binanın birinci katındaki daireye ihbar üzerine giden polis, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedenleriyle karşılaştı.

HASTANEDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

DHA'da yer alan habere göre aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa Payan (24) kadınları öldürdüğünü söyledi.

İKİ KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa Payan'ın, iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

AİLELERİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Dilara G&uuml;ltay'ın babası Şenol G&uuml;ltay.
Dilara Gültay'ın babası Şenol Gültay.

Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

KASTEN YARALAMADAN SABIKASI VARDI

Bir restoranda çalışan Mustafa Payan'ın kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

BANYO VE OTURMA ODASINDA BULUNMUŞLARDI

Dilara Gültay'ın cansız bedeni banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.

BABASI AÇIKLAMADA BULUNDU

Akşam saatlerinde ise iki kadının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi almaya gelen baba Şenol Gültay yaşananlara ilişkin konuştu.

"DIŞARI ÇIKARSINLAR CEZASINI BEN VERECEĞİM"

Dilara Gültay'ın babası Şenol Gültay, "Polise, 'Kardeşim ben çocuğuma ulaşamıyorum, benim kızımı sağ salim bulma şansım hiç kalmadı, sağ bulamayacağım bu çocuğu, telefonuma cevap vermiyor' dedim. Benim kızım mümkün değil 3 kereden fazla çaldırmaz. Kızımı sinyalden bulun dedim '24 saat geçmeden bakamıyoruz' dediler. İnşallah hiç ceza vermezler. Çıkartsınlar dışarı cezasını vereceğim.

"KIZIMIN SEVGİLİSİ DEĞİL, ÇOCUKLARIN ARKADAŞIYDI"

22 yaşında kızımı aldı benden, 29 yaşında kız çocuğunun canını aldı. Adalet buna daha ceza vermezse ben ne yapayım? Şizofreni ilacı yoktu kızımın. Bu çocuk garibanın tekiydi. Antep'ten gelmiş. Tanıyorduk çocukların arkadaşıydı. Sevgilisi falan değildi.

"EVİMİZE GELİP YİYİP İÇERDİ"

Garibanın tekiydi. Bir kafede çalışıyordu. Çocuklar öyle tanışmışlar. Biz bu çocuğa destek olduk, yardım ettik eşyasını aldık. Bu evimize gelip yiyip içen biriydi. Çocukların yakın arkadaşıydı. Zaten diğer kız onu hiç sevmiyordu. Çocuk da çok mülayim bir çocuktu, ağzı var dili yoktu.

"KONUŞMAKTAN ACİZ BİR ÇOCUKTU"

Konuşmaktan aciz bir çocuktu. Nasıl yaptı böyle bir şey anlamadım. Ortada uyuşturucu var diyorlar alakası yok benim kızım sigara içilen ortamda bile bulunmaz. Evlat acısı, içimiz yanıyor. Yarın ben nasıl toprağa vereceğim" dedi.

Öte yandan, Cansu Demirel'in ailesi de akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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