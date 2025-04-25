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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da yoldan çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı | Son dakika haberleri

        Kartal'da yoldan çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı

        Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, inşaat boşluğuna düştü. İnşaat ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobildeki 4 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:01
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        Kontrolden çıkan otomobil inşaata girdi: 4 yaralı
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        Kartal'daki kaza saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AR 4120 plakalı otomobil, inşaat boşluğuna düştü.

        İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilin içerisindeki 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobil, adrese gelen vinç ile bulunduğu yerden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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