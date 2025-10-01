Kartal kanatlandı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenerek puanını 12 yaptı.

Evindeki 3 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, Rafa Silva ile öne geçerken diğer 2 gol ise yeni kanat transferlerinden geldi.

Başakşehir maçında Bilal Toure'ye asist yapan Cerny, Kocaelispor karşısında kaleci Jovanovic'in hatasını affetmedi ve Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Bu sezonki yeni transferlerden biri olan Jota Silva ise omzundan sakatlanan Abraham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Jota Silva ise 90+3'te kornerde fileleri bularak galibiyeti perçinledi. İlk golünü atan Portekizli büyük sevinç yaşarken kanat oyuncularının performansı Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.