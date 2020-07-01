Kişilerin en çok başına gelen ağrılardan biride kas ağrılarıdır. Uzun süre egzersiz yapmadan sonra birden yüklenilmesi kasları zorlayarak ağrılara sebep olmaktadır. Fakat önemsenmeyen kas ağrıları farklı hastalıkların da habercisi olabilmektedir. Bu yüzden dikkate alınmalıdır.

Kaslarda meydana gelen iltihap, ezilme, bölgede oluşan kan akımının bozulması hali, bazen oluşan kısımda deri üzerinde ve altında şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Kaslarda yaralanma ve ağrılı bir rahatsızlık oluştuğunda kasılma ve kramplar oluşabilmektedir.

Darbe alan kas ; ağrı yapar, hassas ve serttir. Dinlenildiği takdirde ağrı hafiflemektedir, ama üzerine tekrar yüklenildiğinde ağrı tekrar şiddetlenebilir. Isınılmadan birden iş yaparak kaslara yüklenmek ile oluşan kas ağrıları en sık görülen ağrılardandır.

; ağrı yapar, hassas ve serttir. Dinlenildiği takdirde ağrı hafiflemektedir, ama üzerine tekrar yüklenildiğinde ağrı tekrar şiddetlenebilir. Isınılmadan birden iş yaparak kaslara yüklenmek ile oluşan kas ağrıları en sık görülen ağrılardandır. Ağrı ; genel olarak darbe alındıktan 4-6 saat içerisinde başlamakta, 48-72 saat arasında sürebilmektedir. Ağrıyan kas üzerine hafif masaj veya sıcak bir şey konarak hafiflemesi sağlanabilmektedir. Eğer kasta ezilme var ise; bu kısımda kan toplanması oluşarak, hemen ağrı yapabilmektedir. Bu ağrı ezilmeden dolayı haftalarca devam edebilmektedir.

; genel olarak darbe alındıktan 4-6 saat içerisinde başlamakta, 48-72 saat arasında sürebilmektedir. Ağrıyan kas üzerine hafif masaj veya sıcak bir şey konarak hafiflemesi sağlanabilmektedir. Eğer kasta ezilme var ise; bu kısımda kan toplanması oluşarak, hemen ağrı yapabilmektedir. Bu ağrı ezilmeden dolayı haftalarca devam edebilmektedir. Kaslarda kopma ; kaslarda ters bir hareket veya spor yaparken aşırı yüklenmeden meydana gelen lif kopması, kas da kopma, tendonların kopması durumun oluşabilmektedir. Üzerine bastırıldığı zaman hassasiyet görülebilmektedir. Zarar gören kasın bulunduğu yerde dışarı doğru kabarıklıkta gözlemlenebilir.

; kaslarda ters bir hareket veya spor yaparken aşırı yüklenmeden meydana gelen lif kopması, kas da kopma, tendonların kopması durumun oluşabilmektedir. Üzerine bastırıldığı zaman hassasiyet görülebilmektedir. Zarar gören kasın bulunduğu yerde dışarı doğru kabarıklıkta gözlemlenebilir. Polimiyozit Hastalığı; bu rahatsızlıklarda kaslarda iltihaplanma meydana gelmektedir. Genel olarak romatizmal hastalıklarda görülmektedir. Çocuklarda ani olarak başlayabilmektedir. Deri üzerinde ve kas içerisinde aşırı iltihaplanmalar oluşmaktadır. Akciğer, mide ve göğüste başlayan kanser türlerinin de belirtisi olabilmektedir.

Kas ağrılarına neden olan hastalıklar bu şekilde olmaktadır. Uzun süre devam eden kas ağrıları şikayeti var ise; mutlaka bir doktora başvurmak gerekmektedir.