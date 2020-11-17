Kasap köfte yapılışı kolay ancak tadı enfes olan yemeklerimizden biridir. Hem gündelik hem de misafire yapılabilecek bir tarif olmasıyla da çokça tüketilmektedir. Peki kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köfte malzemeleri nelerdir? İşte kasap köfte tarifi...

KASAP KÖFTE MALZEMELERİ

750 gr dana köftelik kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

Yaklaşık 1 çay bardağı galeta unu ya da ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Soğanları soyup rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkartın. Kıymanın üzerine rende soğan, baharatlar ve ekmek içi ekleyerek iyice yoğurun. Cevizden biraz büyük parçalar kopararak elinizde yuvarlatın ve avucunuzda biraz bastırarak şekil verin. İster mangalda isterseniz de tavada önlü arkalı pişirerek servis yapın.

Afiyet olsun...