Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların telefonla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin, aradığı kişilere, "Kaşıkçı cinayetinde isminiz geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var" ve "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var. Terör örgütü kimliğini kullanıyor" gibi yalanlar söyleyerek para karşılığı bu görüntüleri paylaşmayacağını söylediğini belirledi.

"TAKSİ PLAKASI SATTIRDIM"

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmayı genişleten ekipler, şüpheli M.B.'yi Ankara'da düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. M.B'nin, emniyetteki ilk sorgusunda, "Polislere yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık. Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan bir kişiye taksi hattını sattırdık ve bu vatandaştan da elden 460 bin lira alacağım sırada yakalandım" dediği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.