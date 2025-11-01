Kasım 2025 kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2025 EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Eylül ayında ise kira artış oranı yüzde 39.62 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.

Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 38,36

Kira Artış Tutarı: 7.672 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.672,00 TL