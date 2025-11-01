Kasım 2025 kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda kira artış oranı belirleniyor. TEFE TÜFE oranlarına göre kira artış oranı açıklanacak. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi. Peki, Kasım 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kasım kira artış oranı açıklandıktan sonra bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Kasım ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başlayacak. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Kasım ayı konut ve iş yeri kira artış oranı detayları
2025 KASIM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Kasım ayı ayı kira artış oranı da 3 Kasım tarihinde netlik kazanacak.
2025 EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.
Geçtiğimiz Eylül ayında ise kira artış oranı yüzde 39.62 olmuştu.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.
Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.
ÖRNEK KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 38,36
Kira Artış Tutarı: 7.672 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.672,00 TL