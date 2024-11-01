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        Haberler Bilgi Yaşam Kasım ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile 2024 2025 okullardaki ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri

        Kasım ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile 2024 2025 okullardaki ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 eğitim öğretim takvimi kapsamındaki ara tatil tarihleri belli oldu. Yaklaşık 20 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ara tatile gitmeye hazırlanıyor. Kasım ayına girmemizle birlikte ilk ara tatil tarihi yaklaştı. Öğrencileri birinci dönemin sonunda ise 15 günlük sömestr tatili bekliyor. Peki Kasım ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile 2024 2025 okullardaki ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:51
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        Kasım ara tatil tarihi belli oldu. Yoğun geçen dersler ve sınavlar arasında kısa bir mola arayan öğrenciler için bu tatil büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın ara tatil planını açıkladı. İşte ilk ve ikinci ara tatil tarihleri

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        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başladı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

        Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

        Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

        Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisantarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başladı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

        Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

        Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

        3

        Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisantarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

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        Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

        İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

        Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

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