Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, veliler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvimi incelemeye başladı. Özellikle ara tatillerin tarihleri, sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı ve okulların hangi tarihte kapanacağı veliler ve öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte, yeni döneme dair merak edilen tüm detaylar…
Öğrencilerin birinci dönemi yarılamak üzereyken, velilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime çevrildi. Milyonlarca veli ve öğrenci Kasım ara tatili başta olmak üzere tüm tatil takvimini araştırıyor. İşte, bu eğitim yılında geçerli olacak resmi tatil tarihleri ve dönem aralıkları…
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başladı ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.