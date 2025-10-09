Öğrencilerin birinci dönemi yarılamak üzereyken, velilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime çevrildi. Milyonlarca veli ve öğrenci Kasım ara tatili başta olmak üzere tüm tatil takvimini araştırıyor. İşte, bu eğitim yılında geçerli olacak resmi tatil tarihleri ve dönem aralıkları…