Haberler Gündem Kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı! 2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı! 2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Enflasyon oranları bilindiği üzere her ayın ilk haftası TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Kasım ayın enflasyon verilerinin açıklanması ile memur ve emekli maaş zamları için 5 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. İşte TÜİK ile enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:52 facebook

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Piyasa katılımcıları Kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Aralık ayına kısa bir süre kala, gözler Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

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KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.