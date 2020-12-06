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Bakan Selçuk: Kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8-9 Aralık’ta yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık’ta başlayacağını duyurdu

Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralıkta - haberler
HABERTURK.COM

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

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