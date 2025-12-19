Habertürk
        Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu

        Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:20 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:20
        Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, Garipoğlu'nun mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

        Bu süreçte, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmıştı.

        Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.

        *Haberin görselleri Habertürk Haber Merkezi tarafından servis edilmiştir.

