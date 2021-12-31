Kasımda ihracat yüzde 33 arttı

HABERTURK.COM

TÜİK kasım ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat ise yüzde 27.3 artarak 26 milyar 908 milyon dolara yükseldi.

İhracat Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 23.0 artarak 242 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 yükselişle 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. Ancak 11 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 13.2'lik düşüşle 39 milyar 350 milyon dolara geriledi.

ARA MALLARIN PAYI YÜZDE 79

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1.7 oldu.

İthalatta, 2021 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 79.4, sermaye mallarının payı yüzde 12 ve tüketim mallarının payı yüzde 8.4 olarak açıklandı.