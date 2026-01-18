Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. beraberliğini alan Kasımpaşa 16 puana yükseldi. 2 maç sonra puanla tanışan Antalya ise 16 puana ulaştı.

Ligin 19. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

YENİ TRANSFERLER FORMA GİYDİ

Kasımpaşa’nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun, Antalyaspor karşılaşmasında lacivert-beyazlı formayı resmi olarak ilk gez giydi. İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay mücadeleye ilk 11’de başladı. Kerem Demirbay 90 dakika sahada kalırken, İrfan Can Kahveci 62 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu 62’nci dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ise 88’inci dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.