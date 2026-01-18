Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. beraberliğini alan Kasımpaşa 16 puana yükseldi. 2 maç sonra puanla tanışan Antalya ise 16 puana ulaştı.
Ligin 19. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
YENİ TRANSFERLER FORMA GİYDİ
Kasımpaşa’nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun, Antalyaspor karşılaşmasında lacivert-beyazlı formayı resmi olarak ilk gez giydi. İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay mücadeleye ilk 11’de başladı. Kerem Demirbay 90 dakika sahada kalırken, İrfan Can Kahveci 62 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu 62’nci dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ise 88’inci dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Winck'in kafa vuruşunda kale önünde savunma topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
39. dakikada Kerem Demirbay'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Diabate'nin ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Cuesta, topun ağlarla buluşmasını engelledi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı bir kez daha sol çaprazda tamamlamak isteyen Diabate'nin şutunda Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.
43. dakikada sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Diabate'nin uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
57. dakikada Ballet'in pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Saric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
68. dakikada sol kanatta son çizgiden Samet Karakoç'un kale önüne çevirdiği topa Van de Streek'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, açıyı kapatarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
84. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda top kaleci Cuesta'da kaldı.
86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta çaprazda topla buluşan Ben Ouanes'in geriye çıkardığı pasa Cem Üstündağ'ın yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
Mücadele, golsüz beraberlikle tamamlandı.