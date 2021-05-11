Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Anıl Koç (Yusuf Erdoğan dk. 64),Hajradinovic (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+2 ),Thelin

Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Köse, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Geraldo dk. 46),Atakan Çankaya (Atila Turan dk. 46),Endri Cekici (Diousse dk. 89 ?),Lobjanidze, Paintsil, Alper Potuk, Badji

Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Pazdan, Lukasik, Şahverdi Çetin, Ali Kaan Güneren, Embiya Ayyıldız

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Hadergjonaj (dk. 9 pen.),Anıl Koç (dk. 13),Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 90+6) (Kasımpaşa),Badji (dk. 85) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Badji, Kitsiou (MKE Ankaragücü),Hadergjonaj, Thelin, Sadiku, Bistrovic (Kasımpaşa)

5. dakikada Pinto’nun Hajradinovic’e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.

9. dakikada Hadergjonaj’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Friedrich’in sağından ağlara gitti. 1-0

13. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında Sarlija’nın uzaklaştırmak istediği top Koomson’un kafasına çarparak Thelin’in önünde kaldı. Thelin’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Anıl Koç topla buluştu. Anıl’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

37. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Tarkan Serbest’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Friedrich oyun alanına çeldi.

53. dakikada Atila Turan’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa arka direkte Badji’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Paintsil’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

85. dakikada Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic'e sonra da Kulusic'e çarpan meşin yuvarlak Badji'nin önünde kaldı. Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-1

87. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında Thelin topa sahip oldu. Ceza sahası içerisine giren Thelin’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+6. dakikada Thelin'in pasında kaleciyle MKE Ankaragücü yarı sahasında çalımlayan Mehmet Feyzi Yıldırım'ın direk kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1.