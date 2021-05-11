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Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti. Paşa, ligde üst üste 3. galibiyetini almayı başardı. Bu süreçte 7 gol atarken sadece 1 gol yedi

Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Anıl Koç (Yusuf Erdoğan dk. 64),Hajradinovic (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+2 ),Thelin
Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Köse, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Geraldo dk. 46),Atakan Çankaya (Atila Turan dk. 46),Endri Cekici (Diousse dk. 89 ?),Lobjanidze, Paintsil, Alper Potuk, Badji
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Pazdan, Lukasik, Şahverdi Çetin, Ali Kaan Güneren, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Hadergjonaj (dk. 9 pen.),Anıl Koç (dk. 13),Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 90+6) (Kasımpaşa),Badji (dk. 85) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Badji, Kitsiou (MKE Ankaragücü),Hadergjonaj, Thelin, Sadiku, Bistrovic (Kasımpaşa)

5. dakikada Pinto’nun Hajradinovic’e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.
9. dakikada Hadergjonaj’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Friedrich’in sağından ağlara gitti. 1-0
13. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında Sarlija’nın uzaklaştırmak istediği top Koomson’un kafasına çarparak Thelin’in önünde kaldı. Thelin’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Anıl Koç topla buluştu. Anıl’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
37. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Tarkan Serbest’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Friedrich oyun alanına çeldi.

53. dakikada Atila Turan’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa arka direkte Badji’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Paintsil’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
85. dakikada Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic'e sonra da Kulusic'e çarpan meşin yuvarlak Badji'nin önünde kaldı. Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-1
87. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında Thelin topa sahip oldu. Ceza sahası içerisine giren Thelin’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+6. dakikada Thelin'in pasında kaleciyle MKE Ankaragücü yarı sahasında çalımlayan Mehmet Feyzi Yıldırım'ın direk kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1.

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