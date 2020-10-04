Kasımpaşa, Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sportif direktörü Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, 25 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
ARMIN HODZIC
Doğum tarihi: 17 Kasım 1994
Doğum yeri: Sarajevo / Bosna-Hersek
Boy: 1,82 m
Uyruk: Bosna-Hersek
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Çift ayaklı
Güncel piyasa değeri: 4 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Liverpool U23, Zeljeznicar, Dinamo Zagreb, Fehervar
OYNADIĞI KULÜPLER'DEKİ PERFORMANSI
Dinamo Zagreb: 111 maç 51 gol 7 asist
Fehervar FC: 83 maç 22 gol 10 asist
Zeljeznicar: 56 maç 19 gol 2 asist
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