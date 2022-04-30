Kasımpaşa ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
SAAT: 16.00
HAKEM: Alper Ulusoy
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 2
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka
YEDEKLER: Harun, Erdem, Harun Akaydın, Feyzi, Travnik, Tunay, Ahmet, Umut
TEKNİK DİERKTÖR: Sami Uğurlu
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Deniz, Trezeguet, Gulbrandsen
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
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Süper Lig'de son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla 34. haftayı 11. sırada bitirdi.
Ligde oynadığı maçların 17'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 11'ini kaybeden Medipol Başakşehir ise 34. haftayı 57 puanla 4. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir, 2-1 kazanmıştı.
- Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son altı maçta 11 puan toplayan İstanbul Başakşehir (3G 2B 1M), bu sezon dış sahada çıktığı daha önceki 11 karşılaşmada kazandığı puan miktarını geride bırakmak istiyor (12 puan; 3G 3B 5M).
- Son yedi Süper Lig maçında en az ikişer gol atan Kasımpaşa, tek sezon içinde daha uzun bir seriyi en son 2009/10'da yakaladı (8 maç).
- Sami Uğurlu'nun ilk maçına çıktığı 18. haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan (40) ve isabetli şut çeken (103) takım Kasımpaşa.
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