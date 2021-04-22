KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin
YEDEKLER: Ertuğrul, Tosic, Feyzi, Doğucan, Drinkwater, Eren, Hasan, Anıl, Yasin, Koita
TEKNİKDİREKTÖR: Şenol Can
BAŞAKŞEHİR: Volkan,Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli
YEDEKLER: Mert, Kıvanç, Junior Fernandes, Berkay, Azubuike, Gulbrandsen, Ravil, Crivelli, Muhammet Can
TEKNİKDİREKTÖR: Aykut Kocaman
Son 4 maçını kaybetmeyip, 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kasımpaşa 37 puanda bulunuyor. Ligde son iki maçını kaybeden ve haftaya 33 puanla giren Medipol Başakşehir ise düşme potasında yer alıyor.
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