Kasımpaşa Carlos Miguel Dias'ı renklerine bağladı!
Kasımpaşa, Portekizli orta saha Carlos Miguel Dias'ı (Cafu) renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa, orta sahasını güçlendirdi. İstanbul temcilcisi Rotherham'da forma giyen Portekizli Carlos Miguel Dias'ı renklerine bağladı.
31 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Miguel Dias takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.