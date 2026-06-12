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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Dalo Stann Elysee'i transfer etti

        Kasımpaşa, Dalo Stann Elysee'i transfer etti

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'ya genç takviye!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2007 doğumlu Fildişi Sahilli Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Genç futbolcumuza armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.

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