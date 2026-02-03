Kasımpaşa'dan iki transfer birden: Eyüp Aydın, Adrian Benedyczak!
Transfer çalışmaları sürdüren Kasımpaşa Parma'dan Adrian Benedyczak ile Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı
Kasımpaşa, transfer çalışmalarını sürdürürken Parma’dan Adrian Benedyczak ile Galatasaray’dan Eyüp Aydın’ı kadrosuna kattı.
Yeni transferlerin takımla birlikte antrenmana da çıkarken resmi açıklama da geldi.
Adrian Benedyczak, bu sezon Parma formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Polonyalı futbolcu sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyiyor.
21 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın, sezonun ilk yarısında forma giydiği Samsunspor'da 6 maçta sahaya çıktı.