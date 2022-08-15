Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
SAAT: 21.45
HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Graova, Hasan Emre, Hadergjonaj, Petretta, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mór, King, Valencia
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
JORGE JESUS'UN İKİNCİ LİG MAÇI
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkıyor.
İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arıyor.
- Kasımpaşa'nın İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçı da karşılıklı gollere sahne olurken (Kasımpaşa 7-11 Rakipler), ev sahibi ekip bu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadı (2B 3M).
- İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (5G 4B), bu süreçteki iki Kasımpaşa ziyaretini toplam 5 gol atarak kazandı.
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