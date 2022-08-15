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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI YAYIN İlk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa sezonun ilk maçında Başakşehir'e mağlup olurken Fenerbahçe evinde Ümraniyespor'la berabere kalmıştı

Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI YAYIN İlk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

SAAT: 21.45
HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Graova, Hasan Emre, Hadergjonaj, Petretta, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mór, King, Valencia
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

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JORGE JESUS'UN İKİNCİ LİG MAÇI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkıyor.

İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arıyor.

  • Kasımpaşa'nın İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçı da karşılıklı gollere sahne olurken (Kasımpaşa 7-11 Rakipler), ev sahibi ekip bu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadı (2B 3M).

  • İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (5G 4B), bu süreçteki iki Kasımpaşa ziyaretini toplam 5 gol atarak kazandı.


  • Kasımpaşa, Süper Lig'de boy gösterdiği son 11 sezonda da çıktığı ilk iç saha maçında mağlubiyet almadı (6G 5B). Bu süreçteki 11 karşılaşmada da gol sevinci yaşayan İstanbul ekibi, son iki sezonu 2-0'lık galibiyetlerle açtı (vs Çaykur Rizespor & Giresunspor).

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