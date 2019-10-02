Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.
Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'da yapacağı antrenman ile devam edecek.
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