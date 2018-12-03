Kasımpaşa'nın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Mbaye Diagne, yine yıldızlaştı. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 14 haftada 16 gole ulaştı. Gol sayısında Paşa'nın bu akşamki rakibi Fenerbahçe'yi tek başına geride bıraktı. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, 14 haftada yalnızca 14 gol atabildi.
Ligde 26 puanla 2. sırada bulunan Kasımpaşa'da, Diagne'nin sezon başından bu yana gösterdiği performans dikkati çekiyor. Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Senegalli, kariyerinde bir sezonda en fazla golü yine Kasımpaşa formasıyla atmıştı. Diagne, geçen sezon ligin ikinci yarısında 17 mücadelede 12 kez ağları havalandırmıştı.
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ikişer gol atan Diagne, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'a ise birer gol kaydetti.
Ligde gol krallığı sıralamasında açık ara zirvede yer alan Mbaye Diagne, 16 golün 5'ine ise penaltı vuruşu sonucu ulaştı.
Bu sezon 15 maça 16 gol sığdıran Diagne, Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) gol krallarının önünde bulunuyor.
"EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANMAK İSTİYORUM"
Mbaye Diagne, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım olarak her şeyimizi verdik. Maçı kazanabilirdik de ama buradan 1 puan almak kötü değil. En çok gol atan futbolcu olmaktan memnunum. Lig bitmiş değil, en iyi oyuncu ödülünü de kazanmak istiyorum. Şu anki durumda oldukça memnunum" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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