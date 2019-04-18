Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor

Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son hafta deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, Bursaspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde 37 puanla 9. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa'da Loret Sadiku kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
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