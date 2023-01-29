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Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Planladığım gibi gidiyordu ama..."
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Selçuk İnan: "Planladığım gibi gidiyordu ama..."

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Skor için üzgün olduklarını belirten genç çalıştırıcı, "Planladığım gibi gidiyordu ama böyle maçlarda büyük takımlara karşı oynadığımızda oyuncu kalitelerini göz önüne aldığınızda basit bireysel hatalar maalesef skora yansıyabiliyor." dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan:
İHA

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan, zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktararak, "Skordan dolayı zor oldu ve üzüldük. Aslında maça istediğimiz gibi başladık diyebilirim. Bir hafta böyle çalıştık. Zaafları biliyorduk ama güçlü yanlarını da biliyorduk ve öne geçtik. Planladığım gibi gidiyordu ama böyle maçlarda büyük takımlara karşı oynadığımızda oyuncu kalitelerini göz önüne aldığınızda basit bireysel hatalar maalesef skora yansıyabiliyor. Oyuncularımla bunu konuştum. Çok iyi mücadele etmeliyiz ama en nihayetinde en az pas hatasıyla oynamamız gerektiğini söylemiştim. Her zaman hesapladığınız gibi olmuyor. Onun neticesinde gelen 1 gol bizi düşürdü. İkinci yarıda da oyuna tutunmak için bir stratejimiz vardı ama yine erken yediğimiz gol ve sonrası zaten çok baz aldığım bir bölüm olmadı. Bu maç geride kaldı. Puan ya da puanlar almak istiyorduk. Asıl önemli maçların şimdi geldiğini biliyoruz. Şu andan itibaren Giresunspor maçına odaklandık" şeklinde konuştu.

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