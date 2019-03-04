Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşılaşıyor.
Ligde çıktığı son 6 maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup ederek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekibin 29 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-2 kazanmıştı.
KASIMPAŞA: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Veysel, Josue Sa, Tarkan, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Perica
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports
POPOV VE KOİTA CEZALI
Kasımpaşa'da Strahil Popov ile Fode Koita, kart cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapılan mücadelede kırmızı kart gören Popov ile aynı maçta bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Koita, bordo-mavili ekip karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
TRABZON'UN İSTANBUL FOBİSİ!
Trabzonspor ise bu sezon İstanbul'da ilk 3 puanını alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda bir engeli aşmak istiyor. Bu sezon bordo-mavililer, İstanbul'da oynadığı 3 lig maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Karadeniz ekibi, hafta içinde İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor'a rövanş maçında 3-1 yenilerek kupadan elendi. Böylece Trabzonspor, bu sezon İstanbul'da oynadığı 4 resmi maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Karadeniz ekibi, İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu, 16. haftada Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı, 21. haftada da Galatasaray'a 3-1 yenildi.
450 GÜNLÜK HASRET
Trabzonspor, İstanbul'da 450 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. En son 9 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında son galibiyetini elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puana hasret kaldı. Trabzonspor, Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'da oynadığı 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu sezonun haricinde bordo-mavililer, geçen sezon Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.
20. RANDEVU
Kasımpaşa ile Trabzonspor, 20. kez karşı karşıya geliyor... İki takımın ligde oynadığı 19 maçın 9'undan Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 31 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 25 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DA DENGE
İstanbul'da iki takım arasında oynanan 9 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan 3'er kez galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 4-2 kazanmıştı.
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