Geçmiş olsun Mustafa Denizli

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor ile oynanan maçın devre arasında rahatsızlandı. İlk yarı sonunda tansiyonu düşen tecrübeli çalıştırıcı, kontrol amaçlı olarak özel araçla evinin bulunduğu Ulus civarında özel bir hastaneye gitti. Burada kısa süreli bir tedavi gören Denizli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 69 yaşındaki çalıştırıcı, bu nedenle ikinci yarıda takımının başında olamazken yardımcısı Sarp Yiğit kulübede yer aldı.
DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Hastane çıkışında Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç ile kısa bir açıklama yapan Denizli, "Bu akşam yaşadığımız hadise aslında her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Belki biraz fazla titiz davrandık ama doktorumuzu dinlemememiz mümkün değil. Aslında her akşam yaşadığım gerilim bu akşam da yaşandı, gayet doğaldır. Futbolda yaşanabilecek ters hadiseleri yaşıyor ve sinirleniyorsunuz. Hayatımda ilk defa devre arasında doktorumuz tansiyonuma bakmak istedi. Hastaneye de kontrol amaçlı geldik. Herkese yakın ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
CEM ERGENÇ: HER ŞEY NORMAL
Lacivert-beyazlı kulübün doktoru Ergenç ise şunları söyledi:
"Tansiyonunda yükseklik tespit ettik. Hoca devre arasında gerekli konuşmaları yaptı ve hem benim, hem oyuncuların telkini ile hocamı hastaneye yönlendirdik. Hızlı bir şekilde hareket edildi. Her şey normal, 1 puan da aldık."
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